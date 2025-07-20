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Онопко негодовал на бровке, Семак поддерживал Латышонка. Яркие фото победы «Зенита»

Онопко негодовал на бровке, Семак поддерживал Латышонка. Яркие фото победы «Зенита»
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20 июля на стадионе «Газпром Арена» состоялся матч 1-го тура МИР Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Победу со счётом 2:1 одержали петербуржцы.

Лучшие фото матча «Зенит» — «Ростов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Елены Разиной.

На 22-й минуте первого тайма Иван Комаров открыл счёт в матче и вывел ростовчан вперёд. Матео Кассьерра на 67-й минуте забил ответный мяч петербуржцев. Андрей Мостовой на 79-й минуте реализовал пенальти и обеспечил сине-бело-голубым преимущество. Лусиано Гонду забил третий мяч сине-бело-голубых в этой встрече на 83-й минуте, но после просмотра VAR гол отменили из-за офсайда у Луиса Энрике.

В следующем туре «Зенит» встретится с казанским «Рубином».

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