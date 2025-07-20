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Тренер «Зенита» Семак прокомментировал решение играть в два опорных хавбека с «Ростовом»

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал решение играть в два опорных хавбека с «Ростовом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил решение перестроить схему команды на игру в два опорных полузащитника по ходу встречи 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

— Сергей Богданович, вы справедливо подчеркнули, что после перерыва нужно было насытить атакующую линию. А нужно ли было до перерыва ставить в опорную зону в пару к Барриосу ещё и Дугласа Сантоса?
— А кого нужно было ставить?

— Так никого и не нужно было…
— У нас же выбора нет.

— У вас, наоборот, чересчур большой выбор.
— В центре? У нас есть Михайлов и Зделар, который травмирован и восстанавливается, его сегодня не было. Есть ещё Ильзат Ахметов. Если бы Дугласа не поставили, то кого? Думаю, как раз небольшой у нас был выбор.

— Вопрос был в том, нужно ли было ставить двух опорников. Учитывая, что вряд ли «Ростов» играл бы первым номером.
— Наоборот, учитывая то, что в центре кого выше ставить? Ещё одного атакующего игрока? Кого в тройке ставить центральных полузащитников, если мы говорим про 4-3-3? Те же фамилии, которые я назвал, они и могли сыграть. Но мы лучше, наверное, атакующего Вегу поставим, чем игрока в центре поля, вместо того же Дугласа или кого-то. Тем более игру со «Сьоном» и с «Войводиной» сыграли хорошо в центре поля, и в этом отношении логично было, что так начнём, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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