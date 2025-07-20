Турецкий клуб объявил о переходе экс-форварда «Химок» Ильи Садыгова

Нападающий Илья Садыгов перешёл в турецкий клуб «Серик Беледиеспор», сообщается на странице клуба в социальной сети Х.

Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано на два года.

Садыгов ранее выступал за «Химки», провёл за подмосковную команду 78 матчей, забил три мяча и отдал две голевые передачи.

По данным СМИ, ранее 50% акций «Серик Беледиеспора» приобрёл отец Ильи Садыгова и экс-инвестор подмосковных «Химок» Туфан Садыгов.

«Серик Беледиеспор» в сезоне‑2025/2026 будет играть во втором по силе дивизионе чемпионата Турции. Клуб возглавляет российский тренер Сергей Юран, ранее «Серик» также объявил о переходе экс-защитника «Пари НН» Кирилла Гоцука.