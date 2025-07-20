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Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о юбилейном сезоне клуба

Тренер «Зенита» Семак ответил на вопрос о юбилейном сезоне клуба
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе команды в контексте юбилейного сезона.

— Проходило ли заседание правления клуба, на котором перед вами как главным тренером и членом правления клуба была поставлена задача выиграть чемпионат России в юбилейный сезон, или это подразумевается?
— Ни разу на правлении клуба не был.

— Вопрос вот в чём: несмотря на все усилия тренерского штаба, на мой взгляд, в прошлом сезоне на игроков очень давила необходимость обязательно выиграть в год юбилея клуба чемпионат и Кубок России. Сейчас снова зачем-то речь заходит о каком-то юбилейном сезоне, хотя ни в 1925 году, ни в 1926 году команда Металлического завода, от которой ведёт историю «Зенит», не участвовала ни в каких официальных соревнованиях. Нужно ли такое давление дополнительное?
— Я думаю, много споров о годе создания. Но мы здесь не для того, чтобы в них участвовать, а чтобы работать. И в прошлом сезоне ребята старались. Вопрос не в юбилейном сезоне… Мы каждый год стараемся играть и показывать хороший результат. Так сложилось. В прошлом году мы играли как раз неплохо, в отличие от позапрошлого. Но это спорт. Любая серия рано или поздно заканчивается. Мы трудимся. Посмотрим, как будет в этом году. Думаю, не нужны дополнительные стимулы для игроков, чтобы тренироваться, играть и стараться побеждать, — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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