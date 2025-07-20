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Ахмат — Рубин, результат матча 20 июля 2025, счет 0:2, 1-й тур РПЛ 2025/2026

«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура РПЛ
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Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 24'     0:2 Ходжа – 51'    

На 24-й минуте счёт открыл Дардан Шабанхаджай, которому ассистировал Илья Рожков. На 51-й минуте второй мяч «Рубина» забил Велдин Ходжа, голевую передачу пяткой сделал Мирлинд Даку.

В следующем туре 27 июля команда Рашида Рахимова примет петербургский «Зенит», «Ахмат» в этот же день сыграет в гостях с московским ЦСКА.

По итогам минувшего сезона «Ахмат» занял 14-е место, но победил в стыковых матчах «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и остался в элитном дивизионе, «Рубин» стал седьмым.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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