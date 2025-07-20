«Рубин» обыграл «Ахмат» в матче 1-го тура РПЛ

Казанский «Рубин» одержал победу над грозненским «Ахматом» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча прошла в Грозном и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 24-й минуте счёт открыл Дардан Шабанхаджай, которому ассистировал Илья Рожков. На 51-й минуте второй мяч «Рубина» забил Велдин Ходжа, голевую передачу пяткой сделал Мирлинд Даку.

В следующем туре 27 июля команда Рашида Рахимова примет петербургский «Зенит», «Ахмат» в этот же день сыграет в гостях с московским ЦСКА.

По итогам минувшего сезона «Ахмат» занял 14-е место, но победил в стыковых матчах «Урал» (3:2 по сумме двух игр) и остался в элитном дивизионе, «Рубин» стал седьмым.