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Чемпионат России по футболу 2025/2026: результаты на 20 июля, календарь, таблица

Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 20 июля, календарь, таблица
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Сегодня, 20 июля, состоялись три матча 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 20 июля:

«Пари НН» — «Краснодар» — 0:3;
«Зенит» — «Ростов» — 2:1;
«Ахмат» — «Рубин» — 0:2.

Победы в стартовавшем чемпионате одержали «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и «Спартак». Команды набрали по три очка. По одному очку у самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики», тольяттинского «Акрона» и московского «Динамо».

Завтра, 21 июля, состоится заключительный матч 1-го тура РПЛ между «Оренбургом» и московским ЦСКА, начало встречи — в 17:30 мск.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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