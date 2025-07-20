Чемпионат России — 2025/2026 по футболу: результаты на 20 июля, календарь, таблица

Сегодня, 20 июля, состоялись три матча 1-го тура Российской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей данного игрового дня.

Результаты матчей РПЛ 20 июля:

«Пари НН» — «Краснодар» — 0:3;

«Зенит» — «Ростов» — 2:1;

«Ахмат» — «Рубин» — 0:2.

Победы в стартовавшем чемпионате одержали «Краснодар», «Локомотив», «Рубин», «Зенит» и «Спартак». Команды набрали по три очка. По одному очку у самарских «Крыльев Советов», калининградской «Балтики», тольяттинского «Акрона» и московского «Динамо».

Завтра, 21 июля, состоится заключительный матч 1-го тура РПЛ между «Оренбургом» и московским ЦСКА, начало встречи — в 17:30 мск.