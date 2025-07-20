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Тренер «Зенита» Семак: ошибка в игре с «Ростовом» не выбила Латышонка из колеи

Тренер «Зенита» Семак: ошибка в игре с «Ростовом» не выбила Латышонка из колеи
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ошибку голкипера команды Евгения Латышонка, которая привела к пропущенному голу в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«У всех вратарей, какой бы уровень ни был, у всех случаются ошибки. Это футбол и игра ошибок. А что касается Латышонка, на мой взгляд, очень важно, что после ошибки он продолжал играть, играл уверенно. Ошибка не выбила его из колеи. Так и нужно поступать! Ошибки будут, просто ошибки вратарей бросаются в глаза гораздо более явно, чем любая другая ошибка. В центре поля это тоже ощущается. Если в атаке кто-то ошибается, не так опасно, не так бросается в глаза. Но что делать. Будем работать для того, чтобы таких ошибок не было и мы играли лучше. Это касается всей команды», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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