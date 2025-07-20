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«Зенит» 23 года подряд не проигрывает в стартовом туре РПЛ — это рекорд

«Зенит» 23 года подряд не проигрывает в стартовом туре РПЛ — это рекорд
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Санкт-петербургский «Зенит» 23 года подряд не проигрывает в стартовом туре чемпионата России по футболу, сообщает статистический портал Opta.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

Сегодня, 20 июля, «Зенит» одержал домашнюю волевую победу над «Ростовом» в матче 1-го тура РПЛ со счётом 2:1. Последний раз сине-бело-голубые проигрывали в матче открытия сезона в 2002 году (0:2 против «Анжи»).

На втором месте по этому показателю располагается московский ЦСКА, не проигрывавший в стартовом туре 17 лет подряд, с 2002 по 2018 год.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. По итогам минувшего сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место.

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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