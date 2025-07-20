«Зенит» 23 года подряд не проигрывает в стартовом туре РПЛ — это рекорд

Санкт-петербургский «Зенит» 23 года подряд не проигрывает в стартовом туре чемпионата России по футболу, сообщает статистический портал Opta.

Сегодня, 20 июля, «Зенит» одержал домашнюю волевую победу над «Ростовом» в матче 1-го тура РПЛ со счётом 2:1. Последний раз сине-бело-голубые проигрывали в матче открытия сезона в 2002 году (0:2 против «Анжи»).

На втором месте по этому показателю располагается московский ЦСКА, не проигрывавший в стартовом туре 17 лет подряд, с 2002 по 2018 год.

В следующем туре команда Сергея Семака встретится с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. По итогам минувшего сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место.