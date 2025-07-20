«Ливерпуль» купит Родриго у «Реала», если продаст Диаса — L’Equipe

«Ливерпуль» рассматривает крайнего нападающего мадридского «Реала» Родриго Гоэса в качестве замены вингеру Луису Диасу. Об этом сообщает L’Equipe. Ранее сообщалось, что колумбийца хочет купить «Бавария».

По информации источника, если Диас действительно покинет «Ливерпуль», то на его место мерсисайдцы, вероятно, купят у «Реала» Родриго.

Ранее сообщалось, что «сливочные» готовы продать бразильца более чем за € 100 млн. Игрок также интересен «Арсеналу».

В минувшем сезоне Родриго принял участие в 54 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.