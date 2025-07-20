Тренер «Торпедо» Кононов — о поражении в игре с «Челябинском»: будем исправлять ситуацию

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов прокомментировал поражение своей команды в матче 1-го тура Первой лиги с «Челябинском» (2:3).

— Если брать ход игры, у нас было территориальное преимущество. Мы много контролировали мяч, стараясь строить атаки через позиционную игру, так как соперник сосредоточился на контратаках. Большинство атак «Челябинска» мы накрыли, за исключением двух стандартных положений и одной атаки в первом тайме, когда пропустили мяч. Других опасных моментов, пожалуй, не вспомню.

«Челябинск» организованно играл в обороне. Мы перестроили игру во втором тайме, были хорошие моменты, где могли забить. Не скажу, что их было много, но мы могли сравнять счёт.

Первая игра всегда непростая, но впереди много матчей. Будем исправлять ситуацию.

— Сегодня «Челябинск» сыграл как большинство команд Первой лиги: очень жёстко, очень цепко, постоянно провоцируя. Как это преодолевать? Вы два сегодня забили, но три пропустили…

— Нельзя пропускать. Это, наверное, за весь сезон или даже за всё время, что мы работаем с командой, первая игра, где мы получили два гола со стандартных положений – со штрафного и с углового. Это надо серьёзно отработать, чтобы таких голов не было. Что касается атаки, конечно, надо наигрывать атаку, чтобы у нас было не два гола, а больше. В принципе, мы ведём игру, это видно и это есть, но надо реализовывать свои задумки. Тогда будут победы, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».