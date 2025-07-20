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Голы Кассьерры и Мостового — в видеообзоре победы «Зенита» над «Ростовом»

Голы Кассьерры и Мостового — в видеообзоре победы «Зенита» над «Ростовом»
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Сегодня, 20 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Счёт в матче открыл Иван Комаров на 22-й минуте. Матео Кассьерра на 67-й минуте сравнял счёт. Андрей Мостовой на 79-й минуте реализовал пенальти и обеспечил сине-бело-голубым преимущество. Лусиано Гонду забил третий мяч «Зенита» на 83-й минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда у Луиса Энрике.

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