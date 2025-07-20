Голы Кассьерры и Мостового — в видеообзоре победы «Зенита» над «Ростовом»

Сегодня, 20 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Зенит» и «Ростов». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Видео доступно на странице «Зенита» в социальной сети «ВКонтакте». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Счёт в матче открыл Иван Комаров на 22-й минуте. Матео Кассьерра на 67-й минуте сравнял счёт. Андрей Мостовой на 79-й минуте реализовал пенальти и обеспечил сине-бело-голубым преимущество. Лусиано Гонду забил третий мяч «Зенита» на 83-й минуте, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда у Луиса Энрике.