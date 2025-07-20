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В «Торпедо» рассказали, как исключение из РПЛ влияет на команду

В «Торпедо» рассказали, как исключение из РПЛ влияет на команду
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов после матча 1-го тура Первой лиги с «Челябинском» (2:3) рассказал, каким образом исключение из числа участников нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги влияет на команду.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Челябинск
Челябинск
1:0 Алыкулов – 17'     1:1 Гаджимурадов – 34'     1:2 Жиров – 40'     1:3 Жиров – 78'     2:3 Шевченко – 82'    

— С учётом всей ситуации вокруг клуба в летнее межсезонье сказалось ли это на мотивации и настрое команды?
— По ходу игры была достаточная мотивация, она у каждого игрока серьёзная. Бывают такие матчи, где, имея территориальное и игровое преимущество, мы, к сожалению, пропускаем голы со стандартных положений.

Что касается мотивации, она у нас есть. Я это вижу и ощущаю у футболистов – и на тренировках, и в этой игре. Да, обидно, что проиграли, но футбол такая вещь, что бывают и проигрыши, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

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Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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