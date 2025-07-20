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Сауль Ньигес расторгнет контракт с «Атлетико» и перейдёт в «Трабзонспор» — Романо

Сауль Ньигес расторгнет контракт с «Атлетико» и перейдёт в «Трабзонспор» — Романо
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Испанский полузащитник Сауль Ньигес покинет мадридский «Атлетико» и перейдёт в «Трабзонспор». Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, футболист в ближайшее время расторгнет контракт с «Атлетико». Турецкий клуб официально объявит о подписании Ньигеса на следующей неделе.

Сауль выступал за мадридскую команду с 2012 года, став полноценным игроком первой команды в 2014-м. Полузащитник провёл за «Атлетико» 427 матчей, в которых забил 48 мячей и отдал 26 голевых передач. В составе мадридского клуба хавбек становился чемпионом Испании, выигрывал Кубок и Суперкубок страны, дважды становился победителем Лиги Европы и один раз — Суперкубка УЕФА. В сезоне-2024/2025 испанец выступал на правах аренды за «Севилью».

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