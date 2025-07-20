Маркус Рашфорд прилетел в Испанию для завершения перехода в «Барселону»

Английский нападающий Маркус Рашфорд прибыл в Испанию для подписания контракта с «Барселоной», соответствующее видео из аэропорта опубликовано на странице журналиста Виктора Наварро в социальной сети Х.

Ранее Николо Скира сообщал, что 27-летний Рашфорд продолжит карьеру в стане сине-гранатовых на правах аренды с правом выкупа, сумма сделки — € 10 млн.

Рашфорд — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Вторую половину минувшего сезона он провёл на правах аренды в «Астон Вилле». Действующее трудовое соглашение игрока с манкунианцами рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.