Новичок «Краснодара»: не играл два месяца, был в отпуске, но постепенно набираю форму

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о своём дебюте за российский клуб в матче 1-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча прошла в Казани вчера, 20 июля, и завершилась победой «быков» со счётом 3:0. Аугусто вышел на замену на 77-й минуте.

«Я очень рад своему дебюту, но ещё больше рад победе и этим трём очкам. Особенно важно начать сезон с победы — это действительно самое главное.

По моим ощущениям, всё прошло хорошо. Я не играл два месяца, был в отпуске, но продолжал тренироваться и сейчас постепенно набираю форму. Главное — хорошо войти в сезон, быть полезным команде. Можете быть уверены: «Краснодар» будет бороться на поле до конца, как настоящие воины», — сказал Аугусто в интервью клубной пресс-службе.