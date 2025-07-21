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Новичок «Краснодара»: не играл два месяца, был в отпуске, но постепенно набираю форму

Новичок «Краснодара»: не играл два месяца, был в отпуске, но постепенно набираю форму
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Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто высказался о своём дебюте за российский клуб в матче 1-го тура РПЛ с «Пари НН». Встреча прошла в Казани вчера, 20 июля, и завершилась победой «быков» со счётом 3:0. Аугусто вышел на замену на 77-й минуте.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 Коста – 40'     0:2 Александров – 65'     0:3 Сперцян – 68'    

«Я очень рад своему дебюту, но ещё больше рад победе и этим трём очкам. Особенно важно начать сезон с победы — это действительно самое главное.

По моим ощущениям, всё прошло хорошо. Я не играл два месяца, был в отпуске, но продолжал тренироваться и сейчас постепенно набираю форму. Главное — хорошо войти в сезон, быть полезным команде. Можете быть уверены: «Краснодар» будет бороться на поле до конца, как настоящие воины», — сказал Аугусто в интервью клубной пресс-службе.

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