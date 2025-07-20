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Тренер «Торпедо» Кононов рассказал, комфортно ли команде играть на искусственном газоне

Тренер «Торпедо» Кононов рассказал, комфортно ли команде играть на искусственном газоне
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Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался об искусственном газоне стадиона «Арена Химки», на котором москвичи проиграли «Челябинску» (2:3) в 1-м туре Первой лиги.

Россия — Лига PARI . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
2 : 3
Челябинск
Челябинск
1:0 Алыкулов – 17'     1:1 Гаджимурадов – 34'     1:2 Жиров – 40'     1:3 Жиров – 78'     2:3 Шевченко – 82'    

— Как вам новое искусственное поле на «Арене Химки»? Насколько фактор поля сыграл свою роль?
— Если мы проиграли, то, соответственно, конечно, было некомфортно играть на таком поле. Пока мы тренируемся в «Лужниках» на естественном покрытии, а вчера первый раз только вышли на искусственный газон в Химках. Так что привыкаем, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 27 июля, «Челябинск» 26 июля примет на своём поле «Ротор».

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Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
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