Тренер «Торпедо» Кононов рассказал, комфортно ли команде играть на искусственном газоне

Главный тренер московского «Торпедо» Олег Кононов высказался об искусственном газоне стадиона «Арена Химки», на котором москвичи проиграли «Челябинску» (2:3) в 1-м туре Первой лиги.

— Как вам новое искусственное поле на «Арене Химки»? Насколько фактор поля сыграл свою роль?

— Если мы проиграли, то, соответственно, конечно, было некомфортно играть на таком поле. Пока мы тренируемся в «Лужниках» на естественном покрытии, а вчера первый раз только вышли на искусственный газон в Химках. Так что привыкаем, — приводит слова Кононова официальный сайт «Торпедо».

В следующем туре «Торпедо» сыграет в гостях с «Нефтехимиком» 27 июля, «Челябинск» 26 июля примет на своём поле «Ротор».