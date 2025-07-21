Экс-игрок «Арсенала» Роб Холдинг может продолжить карьеру в МЛС — The Sun

Защитник «Кристал Пэлас» Роб Холдинг имеет шансы перейти в один из клубов МЛС. Об этом сообщает The Sun.

Не уточняется, какие именно коллективы данной лиги претендуют на футболиста. Клубы Чемпионшипа также считают данного игрока подходящим для усиления состава.

Права на игрока принадлежат «орлам» с сентября 2023 года, но с тех пор он сыграл за основную команду лишь в одном матче, выступая за молодёжный состав лондонцев либо уходя в аренду. По слухам, причиной тому стал конфликт с главным тренером Оливером Гласнером относительно нюансов тренировочного процесса: после поражения от «Вест Хэм Юнайтед» в августе 2024-го Холдинг якобы отказался от беговых занятий, назначенных на тот же день.

Во второй половине прошлого сезона защитник выступал за «Шеффилд Юнайтед» в рамках аренды.