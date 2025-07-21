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Футболистка сборной Англии заявила, что столкнулась с расизмом во время чемпионата Европы

Футболистка сборной Англии заявила, что столкнулась с расизмом во время чемпионата Европы
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Футболистка сборной Англии Джессика Картер заявила, что стала жертвой расистских оскорблений в социальных сетях во время чемпионата Европы среди женщин. Турнир проходит в Швейцарии.

«С самого начала турнира я столкнулась с множеством расистских оскорблений. Хотя я считаю, что каждый болельщик имеет право на своё мнение, но не считаю нормальным нападать на кого‑то за внешность или расу. В связи с этим я отстраняюсь от социальных сетей. Как всегда, я благодарна за поддержку настоящих болельщиков, но я принимаю эту меру, чтобы защитить себя и сосредоточиться на помощи команде всеми доступными мне способами. Надеюсь, что мои слова заставят тех, кто пишет эти оскорбления, дважды подумать и другим не придётся сталкиваться с этим», — написала Картер в своих социальных сетях.

Футболистке 27 лет, она родилась в Англии в семье афроамериканца и британки. Картер является чемпионкой Европы (2022) и серебряным призёром чемпионата мира (2023).

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