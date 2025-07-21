«Об этом надо спросить арбитра». Рахимов — о семи жёлтых карточках «Рубина» с «Ахматом»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе над грозненским «Ахматом» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча прошла вчера, 20 июля, в Грозном и завершилась победой казанцев со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

– Насколько довольны содержанием матча?

– Было очень много брака. Если брать в целом 90 минут, то игра была нестабильной. Потому что были отрезки, когда мы выглядели очень неплохо, но совершали ошибки, поздно реагировали, не вовремя перестраивались. Содержанием будем довольны, когда будем играть стабильно все 90 минут и не будет таких провалов.

– У «Ахмата» новый главный тренер, Александр Сторожук, поменялась целая группа игроков. Обновлённая версия команды доставила больше неудобств, чем та, что была в прошлом сезоне?

– Команда получила хорошее усиление. Например Мохамед Конате, который считается лучшим на своей позиции. Мы видели, что по ходу матча были сделаны замены, которые направлены на усиление игры. Мы ждали очень тяжёлой игры, и победа была очень сложной.

– Семь футболистов «Рубина» получили жёлтые карточки. Не слишком ли это сурово?

– Об этом надо спросить арбитра. Не сурово ли с первого фола давать жёлтую карточку? Но всё бывает в первый раз, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».