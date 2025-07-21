Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Об этом надо спросить арбитра». Рахимов — о семи жёлтых карточках «Рубина» с «Ахматом»

«Об этом надо спросить арбитра». Рахимов — о семи жёлтых карточках «Рубина» с «Ахматом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов высказался о победе над грозненским «Ахматом» в матче 1-го тура РПЛ. Встреча прошла вчера, 20 июля, в Грозном и завершилась победой казанцев со счётом 2:0. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Абросимовым (Санкт-Петербург).

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 24'     0:2 Ходжа – 51'    

– Насколько довольны содержанием матча?
– Было очень много брака. Если брать в целом 90 минут, то игра была нестабильной. Потому что были отрезки, когда мы выглядели очень неплохо, но совершали ошибки, поздно реагировали, не вовремя перестраивались. Содержанием будем довольны, когда будем играть стабильно все 90 минут и не будет таких провалов.

– У «Ахмата» новый главный тренер, Александр Сторожук, поменялась целая группа игроков. Обновлённая версия команды доставила больше неудобств, чем та, что была в прошлом сезоне?
– Команда получила хорошее усиление. Например Мохамед Конате, который считается лучшим на своей позиции. Мы видели, что по ходу матча были сделаны замены, которые направлены на усиление игры. Мы ждали очень тяжёлой игры, и победа была очень сложной.

– Семь футболистов «Рубина» получили жёлтые карточки. Не слишком ли это сурово?
– Об этом надо спросить арбитра. Не сурово ли с первого фола давать жёлтую карточку? Но всё бывает в первый раз, — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Красота дня в РПЛ от Даку! Сделал хитрющий ассист пяткой между ног соперника. Видео
Красота дня в РПЛ от Даку! Сделал хитрющий ассист пяткой между ног соперника. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android