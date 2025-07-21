Женская сборная Англии сделала заявление в связи с проявлением расизма в адрес футболистки

Женская сборная Англии выступила с обращением из-за расистских оскорблений, которым подверглась защитница национальной команды Джессика Картер во время чемпионата Европы.

«Мы солидарны с Джесс и всеми игроками команды в прошлом и настоящем, которые страдали от расизма. Никто не должен подвергаться таким оскорблениям, будь то в футболе или в любой другой сфере жизни.

Представлять нашу страну — величайшая честь. Неправильно, что в то время, как мы это делаем, к некоторым из нас относятся по-разному просто из-за цвета кожи.

До сих пор мы предпочитали вставать на колено перед матчами. Очевидно, что нам и футболу нужно найти другой способ борьбы с расизмом. Мы договорились как команда не будет вставать на колено перед матчем во вторник.

Мы надеемся, что все причастные смогут собраться вместе и решить, что ещё можно сделать. А пока мы полностью сосредоточимся на важной игре.

Тем временем, мы знаем, что футбольная ассоциация Англии сотрудничает с полицией Великобритании и соответствующими органами. Те, кто стоит за этой онлайн-травлей, должны быть привлечены к ответственности», — говорится в заявлении команды в соцсети X (ранее Twitter).

Во вторник, 22 июля, сборная Англии в полуфинале чемпионата Европы сыграет с командой Италии. Турнир завершится 27 июля.