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Глава ФИФА Инфантино отреагировал на расистский скандал с футболисткой сборной Англии

Глава ФИФА Инфантино отреагировал на расистский скандал с футболисткой сборной Англии
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Глава ФИФА Джанни Инфантино высказался о расистском скандале с футболисткой сборной Англии Джессикой Картер. Защитница заявила, что столкнулась с расизмом во время чемпионата Европы, который проходит в Швейцарии.

«Я глубоко опечален, увидев оскорбления в интернете в адрес Джесс Картер из сборной Англии во время проходящего женского чемпионата Европы. Расизму нет места ни в футболе, ни в обществе.

Мы поддерживаем Джесс. Мы поддерживаем каждого игрока и каждого человека, который пострадал от расистских оскорблений. Ни один игрок не должен подвергаться какой-либо дискриминации, он должен быть свободен и показывать на поле свою лучшую игру.

С помощью Службы защиты социальных сетей ФИФА мы помогли бороться с подобными нарушениями на многих турнирах. Мы продолжим сотрудничать и поддерживать конфедерации, ассоциации — членов ФИФА и их игроков. Мы окажем поддержку в любых дальнейших действиях, а также поможем в принятии соответствующих мер в отношении любых нарушителей», — написал Инфантино в социальной сети.

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