Защитник «Челси» Мамаду Сарр вернётся в «Страсбург» на правах аренды — Романо

Защитник Мамаду Сарр в рамках аренды перейдёт из «Челси» в «Страсбург». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По данным источника, клубы уже согласовали возвращение футболиста во французскую команду: этим летом он пополнил состав синих на постоянной основе. Напомним, лондонский клуб и «Страсбург» сотрудничают в связи с наличием общего совладельца в лице компании BlueCo.

Срок действия трудового соглашения Сарра с «Челси» рассчитан до лета 2033 года. Ранее он выступал за «Страсбург» с 2024 по 2025 год. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.