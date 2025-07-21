Мохамед Салах назвал лучшего африканского футболиста в истории

Египетский нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, кого считает лучшим африканским футболистом в истории.

«Лучший африканский футболист в истории? Их было множество. Я мог бы упомянуть Джорджа Веа, Дидье Дрогба и Самуэля Это’О, но, тем не менее, считаю себя лучшим африканским игроком всех времён», — сказал Салах в интервью France Football.

Напомним, Салах выступает за английский клуб с 2017 года, действующее соглашение футболиста с «Ливерпулем» рассчитано до конца июня 2027 года. В минувшем сезоне игрок принял участие в 52 матчах во всех турнирах, где отметился 34 голами и 23 результативными передачами.