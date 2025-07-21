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Петржела: летом «Зениту» нужно было сменить Сергея Семака

Петржела: летом «Зениту» нужно было сменить Сергея Семака
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Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что клубу нужно было сменить главного тренера Сергея Семака перед стартом нового сезона чемпионата России. Напомним, в матче первого тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Следил за результатом. Мне один известный российский спикер после матча сказал, что игра не понравилась. На сборах «Зенита» играл здорово, но в РПЛ не будет легко. С трудом победили «Ростов», но в играх с «Краснодаром» и ЦСКА будет ещё тяжелее.

Чтобы придать команде новый импульс, летом нужно было сменить Сергея Семака. Он уже долго работает. В любом случае, «Зенита» будет одним из лидеров чемпионата после первой части сезона», – приводит слова Петржелы Metaratings.

По итогам прошлого сезона «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Краснодар». Замкнул тройку лидеров ЦСКА.

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