Петржела: летом «Зениту» нужно было сменить Сергея Семака

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что клубу нужно было сменить главного тренера Сергея Семака перед стартом нового сезона чемпионата России. Напомним, в матче первого тура РПЛ «Зенит» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

«Следил за результатом. Мне один известный российский спикер после матча сказал, что игра не понравилась. На сборах «Зенита» играл здорово, но в РПЛ не будет легко. С трудом победили «Ростов», но в играх с «Краснодаром» и ЦСКА будет ещё тяжелее.

Чтобы придать команде новый импульс, летом нужно было сменить Сергея Семака. Он уже долго работает. В любом случае, «Зенита» будет одним из лидеров чемпионата после первой части сезона», – приводит слова Петржелы Metaratings.

По итогам прошлого сезона «Зенит» финишировал на втором месте в турнирной таблице. Чемпионом России стал «Краснодар». Замкнул тройку лидеров ЦСКА.