Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич раскрыл причины ухода из ЦСКА

Марко Николич раскрыл причины ухода из ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, почему принял решение покинуть клуб по окончании прошлого сезона.

«Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило, но, действительно, из-за повышения налогов с 15 до 22 процентов и изменения курса рубля, а в контракте выплаты производились по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу. Это означает, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в предыдущем, в котором мы выиграли Кубок России. Из этого следует, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на десять процентов. Это факт, но… Я пришёл на последний год своего контракта, в молодую команду, и мы ранее говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев — не одно и то же. К тому же в контракте была клаузула, по которой я мог уйти, если кто-то заплатит определённую сумму, и она была добавлена не по моей инициативе, а по желанию ЦСКА», — приводит слова Николича Mozzart Sport.

После ухода из ЦСКА Николич возглавил греческий АЕК.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android