Марко Николич раскрыл причины ухода из ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, почему принял решение покинуть клуб по окончании прошлого сезона.

«Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило, но, действительно, из-за повышения налогов с 15 до 22 процентов и изменения курса рубля, а в контракте выплаты производились по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу. Это означает, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в предыдущем, в котором мы выиграли Кубок России. Из этого следует, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на десять процентов. Это факт, но… Я пришёл на последний год своего контракта, в молодую команду, и мы ранее говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев — не одно и то же. К тому же в контракте была клаузула, по которой я мог уйти, если кто-то заплатит определённую сумму, и она была добавлена не по моей инициативе, а по желанию ЦСКА», — приводит слова Николича Mozzart Sport.

После ухода из ЦСКА Николич возглавил греческий АЕК.