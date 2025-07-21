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Александр Мостовой заявил, что «Спартак» должен быть в тройке лидеров РПЛ

Александр Мостовой заявил, что «Спартак» должен быть в тройке лидеров РПЛ
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой рассказал, что считает, что московский «Спартак» должен быть в тройке лидеров Российской Премьер-лиги.

«В прошлом сезоне до зимней паузы «Спартак» по игре был претендентом на чемпионство. Мы не знаем, что потом с ним произошло. Он растерял очки и даже из тройки выпал. Для меня «Спартак» должен быть в тройке с закрытыми глазами. Даже если уйдут Барко и Угальде, хотя я в это не верю. Может быть, уйдет только Барко, а Угальде, наверное, вряд ли», — приводит слова Мостового News.ru.

Напомним, московский клуб завершил прошлый сезоне на четвёртом месте турнирной таблицы.

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