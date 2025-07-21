Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Хиляль» начал переговоры с окружением Александера Исака — Танзи

«Аль-Хиляль» начал переговоры с окружением Александера Исака — Танзи
Комментарии

25-летний шведский нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак может перейти в состав саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист согласился выслушать предложение от «Аль-Хиляля», но пока не рассказал, насколько ему интересен переход в саудовский клуб. Отмечается, что «Ньюкасл» запросил за трансфер Исака около € 130 млн.

Ранее появлялась информация, что игроком также интересуется «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Исак сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, приблизительная стоимость игрока составляет € 120 млн.

Материалы по теме
«Ливерпуль» запускает трансферную многоходовку в Европе. Участвуют Исак и ещё три форварда
«Ливерпуль» запускает трансферную многоходовку в Европе. Участвуют Исак и ещё три форварда
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android