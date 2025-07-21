«Аль-Хиляль» начал переговоры с окружением Александера Исака — Танзи

25-летний шведский нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Александер Исак может перейти в состав саудовского «Аль-Хиляля». Об этом сообщает журналист Лоик Танзи в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, футболист согласился выслушать предложение от «Аль-Хиляля», но пока не рассказал, насколько ему интересен переход в саудовский клуб. Отмечается, что «Ньюкасл» запросил за трансфер Исака около € 130 млн.

Ранее появлялась информация, что игроком также интересуется «Ливерпуль».

В прошлом сезоне Исак сыграл 42 матча во всех турнирах, в которых забил 27 голов и сделал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до конца июня 2028 года. Согласно данным портала Transfermarkt, приблизительная стоимость игрока составляет € 120 млн.