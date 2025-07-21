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Корнеев раскритиковал работу «Спартака» на трансферном рынке

Корнеев раскритиковал работу «Спартака» на трансферном рынке
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказался о работе «Спартака» на трансферном рынке и назвал позиции, которые клубу нужно усилить.

«Непонятно, почему до сих пор не произошло трансферов. «Спартак» везде опаздывает. Думаю, что команде нужен один центральный защитник. Еще один нападающий. У них кто? Заболотный и Угальде только? Ливай Гарсия не нападающий. Мы это знаем. Нам продавали его, как нападающего, но он всегда больше с фланга действует. И игрок в среднюю зону нужен. Да и на правом краю в защите есть проблема», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В матче первого тура чемпионата России «Спартак» обыграл махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. В следующем туре «Спартак» встретится с «Балтикой», матч состоится 26 июля.

По итогам прошлого сезона «Спартак» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России.

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