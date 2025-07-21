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«Его уничтожали». Погба назвал игрока, который будет претендентом на «Золотой мяч»

«Его уничтожали». Погба назвал игрока, который будет претендентом на «Золотой мяч»
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Французский полузащитник «Монако» Поль Погба высказался о нападающем мадридского «Реала» Килиане Мбаппе.

«Мбаппе… Его, уничтожали, критиковали и говорили много всего, но он [получил] «Пичичи» (стал лучшим бомбардиром сезона в Ла Лиге – Прим. «Чемпионата»), он лучший бомбардир в Европе и в мире.

Сложно дать однозначную оценку его игре, но его действительно стоит уважать», — сказал Погба в видео известного стримера IShowSpeed на YouTube-канале Live Speedy.

Напомним, в минувшем сезоне французский форвард принял участие в 59 матчах во всех турнирах, в которых отличился 44 голами и пятью результативными передачами.

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