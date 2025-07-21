Марко Николич – о ЦСКА: такой клуб должен стремиться к максимуму

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич заявил, что хотел добиться максимальных результатов во главе клуба.

«Я действительно хотел построить чемпионский ЦСКА. Была создана отличная основа, и считаю, что такой клуб должен стремиться к максимуму. Нельзя довольствоваться меньшим. Это часто говорил легендарный тренер этого клуба Валерий Газзаев — и я с ним полностью согласен. Всё развивалось стремительно, так уж устроен футбол. Это немного напомнило мне уход из «Партизана» в «Видеотон». Причины были очень похожи», — приводит слова Николича Mozzart Sport.

Напомним, Николич покинул ЦСКА по окончании прошлого сезона и возглавил греческий АЕК. В составе «армейцев» он выиграл Кубок России.