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Николич рассказал, поздравили ли его футболисты и руководство ЦСКА с днём рождения

Николич рассказал, поздравили ли его футболисты и руководство ЦСКА с днём рождения
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Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал, что футболисты и руководство клуба поздравили его с днём рождения. 20 июля специалисту исполнилось 46 лет.

«Сегодня утром среди первых, кто поздравил меня с днём рождения, были Максим Орешкин, директор Роман Бабаев, капитан Игорь Акинфеев… Не говоря уже о других сотрудниках и игроках. И так было везде, где я работал. Для меня важнее хорошие отношения, чем трофеи. Кубки никто не отберёт, но атмосфера и человеческие связи доставляют особое удовлетворение. Уверен, что это взаимно», — приводит слова Николича Mozzart Sport.

Напомним, Николич покинул ЦСКА после сезона 2024/2025. Позже руководство и игроки клуба говорили, что не ожидали ухода тренера из команды.

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