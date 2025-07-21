«Если не выиграет сейчас, не выиграет никогда». Погба — о главном фаворите в гонке за «ЗМ»

Французский полузащитник «Монако» Поль Погба высказался об игре нападающего «ПСЖ» Усмана Дембеле в сезоне-2024/2025.

«Дембеле был ну очень хорош, выиграл Лигу чемпионов. Он играл очень важную роль в команде, забивал, проявлял себя в ключевых матчах. Это его год. Если он не выиграет сейчас, то не выиграет никогда», — сказал Погба в видео известного стримера IShowSpeed на YouTube-канале Live Speedy.

Напомним, в минувшем сезоне Дембеле принял участие в 53 матчах во всех турнирах, где отметился 35 голами и 16 результативными передачами. За французский клуб нападающий выступает с августа 2023 года, действующее соглашение игрока с «ПСЖ» рассчитано до конца июня 2028 года.