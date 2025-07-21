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«Чистый бред, кто выдумал эти полуправила». Корнеев – об отменённом голе «Зенита»

«Чистый бред, кто выдумал эти полуправила». Корнеев – об отменённом голе «Зенита»
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Бывший футболист сборной России Игорь Корнеев высказал об отменённом голе нападающего «Зенита» Лусиано в матче первого тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1). После просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда у Луиса Энрике.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Во‑первых, чтобы зафиксировать офсайд, Луис Энрике должен коснуться мяча. Если он не коснулся, то это, может быть, вообще был бы удар от ворот.

Вратарь выходит, у него полно времени, но он допускает грубую ошибку. После этого Луис Энрике забирает мяч и из этого происходит гол. Это чистый бред. Я не знаю, кто выдумал эти полуправила? Здесь очевидно, что это чистый гол, который был отменён», — сказал Корнеев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Рубином». Матч состоится в Казани 27 июля, начало – 20:00 мск.

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