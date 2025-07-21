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Александр Мостовой высказался о Челестини, который сменил Николича на посту тренера ЦСКА

Александр Мостовой высказался о Челестини, который сменил Николича на посту тренера ЦСКА
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Экс-футболист сборных СССР и России Александр Мостовой поделился мыслями о главном тренере ЦСКА Фабио Челестини, который возглавил армейцев после ухода сербского специалиста Марко Николича.

«Николич заявил, что команда пойдёт за чемпионством, потом ушёл. Сейчас пришёл другой тренер (Фабио Челестини. — Прим. «Чемпионата»). Многие вообще не знали, как он выглядит. Челестини взял Суперкубок. Я не знаю, выигрывал ли он что-то до этого. Сейчас тренер может похвастаться этим. Наш чемпионат как лакмусовая бумажка: они приезжают, делают состояние, выигрывают трофейчик и уезжают домой. Примеров было много», — приводит слова Мостового News.ru.

Напомним, ЦСКА в первом же матче под руководством Челестини завоевал Суперкубок России. Армейцы были сильнее «Краснодара» (1:0).

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