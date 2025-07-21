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«Аль-Хиляль» отказался от участия в Суперкубке Саудовской Аравии

«Аль-Хиляль» отказался от участия в Суперкубке Саудовской Аравии
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Пресс-служба саудовского «Аль-Хиляля» заявила, что клуб не будет участвовать в Суперкубке Саудовской Аравии из-за усталости футболистов.

В заявлении клуба говорится, что из-за участия в клубном чемпионате мира отпуск игроков составляет 24 дня. При участии в Суперкубке отпуск сократился бы до 21 дня. Отмечается, что это нарушает пункт (5.6) обязательных контрактов, включенных в приложения к Правилам профессионализма и статуса игроков, изданным SAFF, который предусматривает, что футболисты имеют право на минимум 28 дней ежегодного отпуска. Такое условие прописано в контрактах у всех игроков основного состава клуба.

Уточняется в заявлении, что решение было принято после обследования физического и мышечного состояния нескольких игроков, которое выявило признаки крайней усталости после напряженного сезона, длившегося целый год и одну неделю. Многие игроки также без отдыха участвовали в матчах национальной сборной.

Напомним, в августе 2024 года «Аль-Хиляль» завоевал Суперкубок Саудовской Аравии.

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