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58-летний экс-хавбек сборной Англии был экстренно госпитализирован — The Sun

58-летний экс-хавбек сборной Англии был экстренно госпитализирован — The Sun
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58-летний бывший футболист «Тоттенхэма» и сборной Англии Пол Гаскойн экстренно госпитализирован. Об этом сообщило издание The Sun.

По информации источника, в пятницу вечером Пол был найден в полусознательном состоянии в своей спальне другом и личным помощником Стивом Фостером. Он немедленно доставил Гаскойна в больницу, где тот оказался в отделении интенсивной терапии.

Отмечается, что состояние Гаскойна стабилизировалось. Он находится под наблюдением медицинского персонала и проведёт в больнице несколько дней для продолжения лечения.

Стив Фостер поблагодарил всех за поддержку и отметил, что Пол Гаскойн ценит внимание своих старых друзей, желающих ему скорейшего выздоровления. «Пол в больнице, и это лучшее место для него сейчас», — заявил Фостер.

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