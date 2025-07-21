Аршавин – о составе «Зенита»: не знаю, почему не играет Лусиано

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин оценил состав команды на матч первого тура чемпионата России с «Ростовом» (2:1).

«Не знаю, почему не играет Лусиано. Мне кажется, что он более классный игрок. Кажется, что со здоровьем что‑то может быть не совсем в порядке», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Лусиано начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 79-й минуте, заменив Максима Глушенкова. В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Рубином». Матч состоится в Казани 27 июля, начало – 20:00 мск.

Лусиано выступает за «Зенит» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года.