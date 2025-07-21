Александр Мостовой опубликовал архивные фото по случаю 29 лет со дня перехода в «Сельту»

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой в своём телеграм-канале поделился архивными фотографиями со времён выступлений за галисийскую «Сельту» из Виго.

Фото: Из личного архива Александра Мостового

Фото: Из личного архива Александра Мостового

Фото: Из личного архива Александра Мостового

Страсбург«Сегодня 29 лет со дня подписания контракта с «Сельтой», — подписал фотографии Мостовой.

Напомним, 20 июля 1996 года Александр Мостовой подписал контракт с испанской «Сельтой», перейдя из французского «Страсбурга» за, как сообщает Transfermarkt, € 2 млн. За галисийцев российский хавбек провёл 290 матчей, забил 72 гола и отдал 55 результативных передач. По данным немецкого портала, Мостовой входит в топ-3 игроков в истории клуба из Виго по числу проведённых матчей, уступая только экс-капитану Уго Мальо (449) и действующему лидеру команды Яго Аспасу (524).