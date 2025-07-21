Ибрагимович наехал на известного блогера, чем вызвал смех Поля Погба

Бывший нападающий национальной команды Швеции, а ныне советник «Милана» Златан Ибрагимович пообещал «надрать задницу» известному блогеру IShowSpeed во время подкаста стримера с французским полузащитником «Монако» Полем Погба.

Ибрагимович. О, Спид, я отправил тебе видео, а ты даже не ответил, чёрт возьми. Ты становишься чертовски высокомерным.

IShowSpeed. Я не видел этого, я не знал, что ты мне написал.

Погба (смеётся). Хочешь дать ему пощёчину прямо сейчас?

Ибрагимович. Я надеру ему задницу.

IShowSpeed. Злати, расслабься, расслабься. Я тебя понял, я тебя понял. Я тебе отвечу. Видишь ли, я не проверяю личные сообщения.

Ибрагимович. Ты чертовски высокомерен. Все игроки сделали тебя знаменитым, а теперь ты думаешь, что ты знаменитее их.

Напомним, IShowSpeed стал известен в 2020 году после его реакции на ролик с Криштиану Роналду, который стал вирусным по всему миру. Американский блогер прославился энергичными стримами и провокационным контентом. Его аудитория составляет более 40 млн подписчиков на YouTube.