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Соболев оценил дебют Жерсона за «Зенит»

Соболев оценил дебют Жерсона за «Зенит»
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался об игре команды в первом туре чемпионата России с «Ростовом» (2:1), а также оценил дебют бразильского полузащитника Жерсона в составе клуба.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

— Первая половина получилась нервозной.
— Все только набирают игровую форму.

— Как оцените дебют Жерсона?
— Видно, что это игрок хорошего класса. Но ему нужно время. Он точно будет помогать «Зениту», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Рубином». Матч состоится в Казани 27 июля, начало – 20:00 мск. По итогам прошлого сезона клуб из Санкт-Петербурга финишировал на втором месте. Чемпионом РПЛ одержал «Краснодар».

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