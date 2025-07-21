Соболев оценил дебют Жерсона за «Зенит»
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Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался об игре команды в первом туре чемпионата России с «Ростовом» (2:1), а также оценил дебют бразильского полузащитника Жерсона в составе клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22' 1:1 Кассьерра – 67' 2:1 Мостовой – 79'
— Первая половина получилась нервозной.
— Все только набирают игровую форму.
— Как оцените дебют Жерсона?
— Видно, что это игрок хорошего класса. Но ему нужно время. Он точно будет помогать «Зениту», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».
В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Рубином». Матч состоится в Казани 27 июля, начало – 20:00 мск. По итогам прошлого сезона клуб из Санкт-Петербурга финишировал на втором месте. Чемпионом РПЛ одержал «Краснодар».
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