Соболев оценил дебют Жерсона за «Зенит»

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался об игре команды в первом туре чемпионата России с «Ростовом» (2:1), а также оценил дебют бразильского полузащитника Жерсона в составе клуба.

— Первая половина получилась нервозной.

— Все только набирают игровую форму.

— Как оцените дебют Жерсона?

— Видно, что это игрок хорошего класса. Но ему нужно время. Он точно будет помогать «Зениту», — сказал Соболев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре чемпионата России «Зенит» встретится с «Рубином». Матч состоится в Казани 27 июля, начало – 20:00 мск. По итогам прошлого сезона клуб из Санкт-Петербурга финишировал на втором месте. Чемпионом РПЛ одержал «Краснодар».