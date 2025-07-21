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Марез ответил на заявление Роналду, что саудовский чемпионат лучше Лиги 1

Марез ответил на заявление Роналду, что саудовский чемпионат лучше Лиги 1
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33-летний крайний нападающий «Аль-Ахли» Рияд Марез, ранее выступавший в составе «Манчестер Сити», прокомментировал слова звёздного форварда «Аль-Ахли» Криштиану Роналду о том, что саудовский чемпионат входит в топ-5 лучших.

Роналду ранее сказал: «Саудовская профессиональная лига лучше Лиги 1. Во Франции есть только «ПСЖ».

«Я не согласен с ним. Я думаю, что пять крупных европейских лиг впереди, а затем мы. Думаю, мы уже не так далеки от цели. В скором будущем, думаю, мы сможем стать лучшей лигой в мире.

Такие, как я, кто приехал сюда, находятся в начале этого пути, мы своего рода первопроходцы. Мы помогаем сделать эту лигу сильнее. И, честно говоря, за два сезона я почувствовал прогресс в командах, тренерах, тактике и организации. Они стараются, и я думаю, что у них всё получится. Они прилагают усилия и действительно этого хотят», — приводит слова Мареза французское издание L'Equipe.

Напомним, Марез выступает за «Аль-Ахли» с 2023 года. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

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