Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Марко Николич рассказал, как относится к болельщикам ЦСКА

Марко Николич рассказал, как относится к болельщикам ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил результаты команды в прошлом сезоне и рассказал, как относится к болельщикам клуба.

«С ноября мы не проиграли ни одного матча в чемпионате, заняли третье место с самой молодой командой в лиге. В Кубке прошли весь путь без поражений в матчах на вылет, значит, по праву стали чемпионами. Мы продвинули множество молодых игроков из академии, которые теперь вызываются в сборную России, как в молодёжку, так и в основную: Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Хлебов, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев… Конечно, при поддержке более опытных: Акинфеева, Дивеева, Кругового, Пьянича… Едва ли не каждый день кто-то из них пишет мне с пожеланиями. Особенно дорог контакт с болельщиками, во время контрольного матча с «Партизаном» они развернули баннер в мою честь и скандировали моё имя. Это нечасто бывает, и я очень благодарен», — приводит слова Николича Mozzart Sport.

Николич в составе ЦСКА выиграл Кубок России в прошлом сезоне. После этого специалист покинул клуб и возглавил греческий АЕК.

Материалы по теме
Марко Николич раскрыл причины ухода из ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android