Марко Николич рассказал, как относится к болельщикам ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич оценил результаты команды в прошлом сезоне и рассказал, как относится к болельщикам клуба.

«С ноября мы не проиграли ни одного матча в чемпионате, заняли третье место с самой молодой командой в лиге. В Кубке прошли весь путь без поражений в матчах на вылет, значит, по праву стали чемпионами. Мы продвинули множество молодых игроков из академии, которые теперь вызываются в сборную России, как в молодёжку, так и в основную: Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Кирилл Хлебов, Иван Обляков, Тамерлан Мусаев… Конечно, при поддержке более опытных: Акинфеева, Дивеева, Кругового, Пьянича… Едва ли не каждый день кто-то из них пишет мне с пожеланиями. Особенно дорог контакт с болельщиками, во время контрольного матча с «Партизаном» они развернули баннер в мою честь и скандировали моё имя. Это нечасто бывает, и я очень благодарен», — приводит слова Николича Mozzart Sport.

Николич в составе ЦСКА выиграл Кубок России в прошлом сезоне. После этого специалист покинул клуб и возглавил греческий АЕК.