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Генич оценил поступок Кучаева, разыскивающего девушку, в лицо которой попал мячом

Генич оценил поступок Кучаева, разыскивающего девушку, в лицо которой попал мячом
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Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил поступок полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, который извинился перед девушкой, в чьё лицо попал мячом на разминке перед матчем 1-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Комаров – 22'     1:1 Кассьерра – 67'     2:1 Мостовой – 79'    

«Какой молодец Кучаев. Весь матч, видимо, помнил этот момент, и нашёл момент красиво извиниться. Девушка из Петербурга — отзовитесь! Но на разминке и в игре надо попадать в ворота всё-таки», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Напомним, «Ростов» проиграл «Зениту» в первом туре со счётом 1:2. В следующем туре РПЛ «Ростов» встретится с «Динамо». Матч состоится в Москве 26 июля.

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