Генич оценил поступок Кучаева, разыскивающего девушку, в лицо которой попал мячом

Известный футбольный комментатор Константин Генич оценил поступок полузащитника «Ростова» Константина Кучаева, который извинился перед девушкой, в чьё лицо попал мячом на разминке перед матчем 1-го тура РПЛ с петербургским «Зенитом».

«Какой молодец Кучаев. Весь матч, видимо, помнил этот момент, и нашёл момент красиво извиниться. Девушка из Петербурга — отзовитесь! Но на разминке и в игре надо попадать в ворота всё-таки», — написал Генич на личной странице в своём телеграм-канале.

Напомним, «Ростов» проиграл «Зениту» в первом туре со счётом 1:2. В следующем туре РПЛ «Ростов» встретится с «Динамо». Матч состоится в Москве 26 июля.