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Сторожук — о поражении от «Рубина»: ожидали другого исхода, но будем совершенствоваться

Сторожук — о поражении от «Рубина»: ожидали другого исхода, но будем совершенствоваться
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Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук прокомментировал домашнее поражение грозненцев от казанского «Рубина» (0:2) в матче первого тура РПЛ.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2025, воскресенье. 20:30 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
0 : 2
Рубин
Казань
0:1 Шабанхаджай – 24'     0:2 Ходжа – 51'    

«Ожидали другого исхода, но будем совершенствоваться. Спасибо болельщикам за отличную поддержку — жаль, что не смогли порадовать их результатом. Мы контролировали мяч, создавали моменты в первом тайме, пока были силы. Пропустили гол, который не совсем вписывался в тактическую картину. После аута во втором тайме получили ещё один мяч — это надломило команду. Соперник закрылся и грамотно оборонялся. Нам не хватило мастерства и реализации. Продолжаем работать, улучшим взаимодействие, особенно в обороне», — заявил Сторожук на пресс-конференции.

В следующем туре «Ахмат» сыграет на выезде с ЦСКА — матч состоится 27 июля в 15:00 мск на «ВЭБ-Арене».

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