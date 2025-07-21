Появилась информация по возможному трансферу Эдерсона из «Ман Сити» в «Галатасарай»

«Галатасарай» находится в тесных переговорах об условиях личного контракта с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, «горожане» знают об этом, но пока не получали официального предложения по 31-летнему бразильцу.

Напомним, голкипер выступает в составе английского гранда с лета 2017 года. За этот период Эдерсон принял участие в 372 матчах во всех турнирах, 168 из которых отыграл «на ноль». Вместе с «Манчестер Сити» вратарь шесть раз становился чемпионом Англии, дважды завоёвывал Кубок Англии, четырежды — Кубок английской лиги, один раз — Лигу чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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