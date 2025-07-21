Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появилась информация по возможному трансферу Эдерсона из «Ман Сити» в «Галатасарай»

Появилась информация по возможному трансферу Эдерсона из «Ман Сити» в «Галатасарай»
Аудио-версия:
Комментарии

«Галатасарай» находится в тесных переговорах об условиях личного контракта с вратарём «Манчестер Сити» Эдерсоном, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях.

По информации источника, «горожане» знают об этом, но пока не получали официального предложения по 31-летнему бразильцу.

Напомним, голкипер выступает в составе английского гранда с лета 2017 года. За этот период Эдерсон принял участие в 372 матчах во всех турнирах, 168 из которых отыграл «на ноль». Вместе с «Манчестер Сити» вратарь шесть раз становился чемпионом Англии, дважды завоёвывал Кубок Англии, четырежды — Кубок английской лиги, один раз — Лигу чемпионов. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

Гвардиола едва не подрался с болельщиком соперника

Материалы по теме
«Манчестер Сити» рассматривает тер Штегена на замену Эдерсону — TEAMtalk
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android