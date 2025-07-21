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Луис Диас близок к переходу из «Ливерпуля» в «Баварию» — Скира

Луис Диас близок к переходу из «Ливерпуля» в «Баварию» — Скира
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Левый вингер Луис Диас близок к переходу из «Ливерпуля» в «Баварию» за € 75 млн, сообщает инсайдер Николо Скира в своих соцсетях.

По данным источника, достигнута принципиальная договоренность с 28-летним колумбийцем по контракту до 2030 года. Для осуществления трансфера осталось согласовать переход двум клубам.

В минувшем сезоне нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и восемью результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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