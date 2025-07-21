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Моуринью рассказал о своём будущем, ответив на вопрос, кого хочет тренировать

Моуринью рассказал о своём будущем, ответив на вопрос, кого хочет тренировать
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Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуринью заявил, что ещё планирует поработать тренером в Португалии.

«Конечно, я вернусь работать в Португалию. Пока этого не случилось, но случится. И не потому, что чувствую приближение завершения карьеры. Я далёк от этого. Я не хочу ехать в Португалию ради «золотой пенсии» или последних лет карьеры. Я хочу приехать в Португалию на пике карьеры — в добром здоровье, физически и морально крепким. Я обязательно вернусь».

На вопрос, хотел бы он продолжить работу в клубе или предпочёл бы возглавить сборную Португалии, Моуринью ответил: «Что угодно», — приводит слова тренера ESPN.

Напомним, на данный момент Моуринью 62 года. В завершившемся сезоне «Фенербахче» занят второе место в чемпионате Турции.

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