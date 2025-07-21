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Виктор Дьёкереш видит своё будущее только в «Арсенале» — Фабрицио Романо

Виктор Дьёкереш видит своё будущее только в «Арсенале» — Фабрицио Романо
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Нападающий «Спортинга» Виктор Дьёкереш остаётся твёрд в своём выборе — он хочет перейти исключительно в «Арсенал», несмотря на активный интерес со стороны «Манчестер Юнайтед» и других клубов. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

Как сообщалось ранее, МЮ начал переговоры со «Спортингом» и готов выложить €80 млн за 27-летнего шведа. Однако представители игрока уже сообщили, что Дьёкереш не заинтересован в переходе на «Олд Траффорд». Его приоритет — проект «Арсенала», участие в Лиге чемпионов и борьба за трофеи. Эту позицию полностью поддерживает агент футболиста Хасан Четинкая.

Контракт Дьёкереша с лиссабонским клубом рассчитан до 2028 года. В сезоне-2023/24 он забил 54 мяча и отдал 13 ассистов в 52 матчах. Transfermarkt оценивает его в €75 млн.

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