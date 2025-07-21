«Фратрия» отреагировала на победу «Спартака» над «Динамо» Мх, упомянув Казарцева

Активная группа фанатов московского «Спартака» «Фратрия» отреагировала на победу своего клуба в матче 1-го тура Российской Премьер-лиги с махачкалинским «Динамо».

«Победа на старте сезона! «Спартак» взял 3 очка в матче с «Динамо» из Махачкалы — 1:0. Легальный гол на счету Маркиньоса. А ещё было четыре отменённых гола и три неназначенных пенальти.

Главный герой вечера — Василий Казарцев, человек со свистком во рту», — написано в телеграм-канале фанатской группировки.

Напомним, по итогам матча главный арбитр встречи Василий Казарцев получил большую порцию критики за свои решения по ходу встречи, в том числе, за четыре отменённых гола москвичей.

Юрий Сёмин — о «Локомотиве», «Спартаке» и всей РПЛ