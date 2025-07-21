Энди Кэрролл объяснил переход в 6-й дивизион Англии на фоне более статусных предложений

Бывший форвард сборной Англии и клубов АПЛ Энди Кэрролл подписал трёхлетний контракт с «Дагенхэм энд Редбридж» — клубом шестого дивизиона Англии. По его словам, у него было 6–7 предложений от более статусных команд с более высокими зарплатами, но решающим стал разговор с владельцами и тренером команды Ли Брэдбери.

«Я понял с первой встречи: это — тот клуб. Здесь я почувствовал, что могу быть частью чего-то особенного», — сказал Кэрролл в интервью The Athletic.

36-летний нападающий уже дебютировал в товарищеском матче против «Кроули Таун» (1:5). В новом клубе Кэрролл не только игрок, но и совладелец команды, которая недавно перешла под управление катарской инвестиционной группы.

Кэрролл провёл семь лет в составе «Вест Хэма» после перехода из «Ливерпуля», в который он перебрался из «Ньюкасла» за 35 миллионов фунтов в 2011 году. В составе сборной Англии нападающий провёл девять матчей и забил два гола, один из которых — в ворота Швеции на чемпионате Европы 2012 года.